El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7444 este martes, 20 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.48%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.76%, es menor que la volatilidad anual del 6.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la Libra esterlina está en ascenso, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente su valor en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.