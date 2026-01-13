El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7444 este martes, 13 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.22% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.50%.

Conoce la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.20%, es menor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la Libra esterlina, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en el Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.