El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7594 este martes, 11 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.68%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.84%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos favorables o decisiones políticas recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere que la confianza en la economía británica podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.