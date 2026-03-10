La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7451 este martes, 10 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.13%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.97%. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.75%, es menor que la volatilidad anual del 6.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía británica en comparación con períodos anteriores. Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.