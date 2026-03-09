Al cierre de mercados de este lunes, 9 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7443. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.61%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.13%, lo que es menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En este caso, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.