La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7589 este lunes, 30 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.69%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.77%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.64%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.95%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.73%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.