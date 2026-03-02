El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7464 este lunes, 2 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.66% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.13%. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.34%, es menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.