Al cierre de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7442. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.32%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una caída del -1.82%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.07%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.94%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.