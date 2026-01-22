En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 22 de enero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7408. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.52%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.26%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.46%, es menor que la volatilidad anual del 6.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que indicaría una depreciación de la Libra esterlina. En este caso, la estabilidad de la moneda podría ser un signo de confianza en la economía británica.

La tendencia actual sugiere un optimismo en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.