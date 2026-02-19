Al cierre de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7431. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.27%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.43%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.05%, lo que indica una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.04%, es menor que la volatilidad anual del 6.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. En comparación con los días pasados, la tendencia al alza de la Libra esterlina podría estar impulsada por factores económicos favorables o decisiones políticas que han generado optimismo en los mercados. Este aumento sostenido puede atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más su valor. Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.