En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 15 de enero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7475. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.47%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.01%, es menor que la volatilidad anual del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado.

La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la Libra esterlina, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en el Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.