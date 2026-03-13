En la sesión de apertura de este viernes, 13 de marzo de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.89% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.95%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.56%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado cambiario en el corto plazo. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros