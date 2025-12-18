En la sesión de apertura de este jueves, 18 de diciembre de 2025, del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.09% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 0.01, mientras que en el último año ha mostrado una variación del -11.47%. Esta tendencia sugiere una depreciación significativa del Euro en el transcurso del año.

Así trabajarán los bancos durante las fiestas: qué días de diciembre estarán cerrados y sin ningún tipo de atención presencial

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado terreno, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

Así trabajarán los bancos durante las fiestas: qué días de diciembre estarán cerrados y sin ningún tipo de atención presencial

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

INAPAM confirmó el mejor beneficio para pensionados: permitirá viajar sólo presentando la credencial

Consejos para cambiar o comprar euro en USA