La cotización del euro cerró a USD 0.8681 este viernes, 27 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.37%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.44%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El aumento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.