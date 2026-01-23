Al cierre de mercados de este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8455. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.31%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.79%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda europea.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.38%, es mayor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

