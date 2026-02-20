Al cierre de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8484. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.01%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.69%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.02%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.