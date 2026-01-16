Al cierre de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8618. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.37%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.90%, indicando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.76%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.40%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este impulso podría estar relacionado con factores económicos que fortalecen la moneda europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones económicas actuales.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.