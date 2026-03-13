Al cierre de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8759. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.11%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.32%, es mayor que la volatilidad anual del 7.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado cambiario en el corto plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.