Al cierre de mercados de este viernes, 12 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8513. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.39%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.46%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.24%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.