La cotización del euro cerró a USD 0.8557 este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.25%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.52%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.63% en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este crecimiento podría estar influenciado por factores económicos que fortalecen la moneda europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.