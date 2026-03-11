El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8639 este miércoles, 11 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.36% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.52%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.30%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.01%, es menor que la volatilidad anual del 7.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos favorables en la zona euro. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones económicas actuales. Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.