El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8583 este martes, 13 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.23% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 6.56%.

Conoce la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.46%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.