Al cierre de mercados de este martes, 11 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8628. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.4%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.54%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.