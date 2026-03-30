Al cierre de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8726. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.39%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.29%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.66%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.68%, es menor que la volatilidad anual del 7.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. La tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en los indicadores económicos de la zona euro. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.