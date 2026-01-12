En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8566 este lunes, 12 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.35% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.35%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 6.51% en su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 12 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.27%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.