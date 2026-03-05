Al cierre de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8615. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.03%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.69%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.66%, es menor que la volatilidad anual del 7.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando el cuarto día consecutivo de incrementos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores, donde se observaban fluctuaciones más moderadas. La tendencia al alza del Euro indica un posible aumento en la confianza del mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.