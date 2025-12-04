La cotización del euro cerró a USD 0.8582 este jueves, 4 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.21%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.36%.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.43%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como decisiones políticas o cambios en el mercado global. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.