Al cierre de mercados de este jueves, 26 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8666. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.65%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.34%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.60%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.24%, es mayor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el contexto actual. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.