Mantener en vigencia el pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que desean viajar al exterior o abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos sin una identificación Real I.D, ya que se encuentra entre la lista de documentos alternativos que pueden ser utilizados y, en este último caso, sólo se acepta con una caducidad de dos años En este sentido, el Departamento de Estado especifica ciertas circunstancias en particular en las que no es posible renovar el pasaporte, sino que debe gestionarse el trámite desde cero como la primera vez para poder actualizarlo. Según lo detallan las autoridades, no será posible renovar el pasaporte cuando el motivo de la renovación sea que el documento anterior está dañado. La misma regla aplica cuando deba actualizarse porque se perdió o fue robado. Ejemplos de estos daños incluyen marcas importantes por agua, moho, desgarros en las páginas de visa, perforaciones o mutilaciones severas. Si el documento está percutido por el uso cotidiano y presenta dobladuras leves, no deberá renovarse. Además, existen otros escenarios particulares en las que se detalla que no es posible renovar el documento. Estos son Cuando las circunstancias no permitan renovar el pasaporte, el ciudadano tendrá que solicitar uno nuevo a través del Formulario DS-11. En estas situaciones, deben respetarse las siguientes cuatro instancias Las tarifas de solicitud y aceptación cuando se tramitan tanto la libreta de pasaporte o la tarjeta de pasaporte son de USD 160 y USD 35 respectivamente. “El tiempo de espera de su pasaporte depende de cuándo vaya a realizar su viaje y del motivo“, detalla USA.gov. Entre los ejemplos de personas que podrían tramitar este documento más rápido se encuentran los siguientes “Tenga en cuenta que el costo para sacar el pasaporte estadounidense y el tiempo del trámite cambian durante el año”, se detalla, por lo que es aconsejable consultar las fuentes oficiales disponibles antes de efectuar el trámite.