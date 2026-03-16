Los controles para volar dentro de Estados Unidos se endurecieron y ahora los pasajeros que lleguen al aeropuerto sin la REAL ID o sin un documento alternativo válido deberán enfrentar un nuevo costo. La Transportation Security Administration (TSA) confirmó la activación de una tarifa obligatoria de 45 dólares para quienes no presenten una identificación compatible al pasar por los controles de seguridad. La medida ya se aplica en todos los aeropuertos del país y forma parte de la implementación completa de la Ley REAL ID, que comenzó a exigirse plenamente desde mayo de 2025. Desde febrero, cualquier pasajero que llegue a un aeropuerto sin una identificación compatible con REAL ID debe pagar 45 dólares para intentar validar su identidad antes de pasar al área de embarque. Este cargo corresponde a un procedimiento especial llamado ConfirmID Fee, que permite realizar una verificación excepcional de identidad cuando el viajero no cuenta con un documento válido. El proceso puede realizarse de forma presencial o en línea, pero tiene una limitación importante: pagar la tarifa no garantiza que el pasajero pueda volar. Si la identidad del viajero no puede confirmarse, el acceso a la zona de embarque será denegado incluso después de haber abonado el cargo. La REAL ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad. En la mayoría de los estados puede identificarse fácilmente porque incluye una estrella dorada en la esquina superior derecha del documento. Para obtener la REAL ID es necesario realizar el trámite en el DMV del estado correspondiente y presentar: Además de la REAL ID, la TSA permite utilizar otros documentos aprobados para viajar dentro de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran: