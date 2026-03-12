El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó que ya se puso en marcha una medida generalizada para endurecer los protocolos de seguridad nacional que se utilizan en los puntos de entrada al país. La norma establece que se recopilarán sin excepción los datos biométricos de todos los extranjeros que ingresen o salgan de EE.UU. con el objetivo de prevenir el ingreso de quienes se hayan identificado como criminales, terroristas o de visitantes ilegales que previamente fueron deportados. Según lo detallaron las autoridades en el comunicado oficial, se ampliaron los protocolos de biometría facial y tecnología avanzada para la verificación de identidad con el fin de fortalecer la seguridad en los puntos de entrada tanto aéreos como terrestres y marítimos. “Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, se explica. Así, las fotografías recopiladas se conservarán por hasta 75 años como prueba de que se realizó el control de ingreso o egreso. En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las reglas cambian: la participación es completamente opcional y, de involucrarse, sus datos se eliminan en un plazo de 12 horas. El proceso se realiza en tres pasos clave Los resultados de estas investigaciones los proporciona la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica (OBIM) luego de realizar las comparaciones pertinentes entre la imagen que se acaba de tomar y los registros ya existentes.