Estados Unidos se prepara para recibir una nueva ronda de tormentas este martes y miércoles, que vendrán con precipitaciones y una mezcla de nieve y hielo en las zonas más frescas. Esto se da en medio de una semana particularmente fría para gran parte del corredor l-95, donde los valores helados y las temperaturas gélidas intensificarán las condiciones invernales. De acuerdo con expertos de AccuWeather, para martes y miércoles se espera la llegada de un nuevo sistema Clíper que cruzará los Grandes Lagos. La nieve se extenderá desde el este de Minnesota hasta Nueva Inglaterra. Más al sur, los expertos esperan que la tormenta de nieve se combine con precipitaciones en lugares como Washington DC, Filadelfia y Nueva York. Finalmente, una vez haya pasado este temporal se espera otra tormenta clíper que avanzará hacia el Medio Oeste el miércoles por la noche y llegará al este el jueves por la tarde. En este caso, también puede combinar precipitaciones, nieve y hielo en las zonas más frías. De la misma manera, Filadelfia, Nueva York y Boston tendrán el martes temperaturas máximas que rondarán los 0°, por lo que se prevé que el frío perdure en la región hasta mediados de semana, donde los valores podrían volver a elevarse como consecuencia del ingreso de aire templado. Si este último escenario ocurre, permitirá el regreso de máximas cercanas a los 4° o 5°, favoreciendo el derretimiento de la nieve y el agua acumuladas.