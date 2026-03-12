En medio de la tensión internacional por el conflicto en medio oriente y las teorías de una posible escalada a nivel mundial, Kim Jong Un autorizó la prueba de misiles de crucero, un evento al que acudió con su hija, Kim Ju Ae, quien según el servicio de inteligencia de Corea del Sur, podría ser considerada como la próxima en la dinastía Kim. El mundo entero observa esta decisión porque coincide con un evento importante: los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, algo que Corea del Norte considera una prueba para una futura invasión. La tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península coreana quedó dividida en dos zonas de influencia: una bajo la órbita soviética en el norte y otra alineada con Estados Unidos en el sur. Esta división ideológica y territorial derivó en la Guerra de Corea (1950-1953), un conflicto que devastó la región y terminó con un armisticio, pero sin un tratado de paz definitivo. Como resultado, ambas Coreas continúan técnicamente en estado de guerra. La frontera entre ambos países está marcada por la Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ), una franja fuertemente militarizada que se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la división geopolítica heredada de la Guerra Fría. En este escenario, el líder norcoreano Kim Jong Un ha impulsado el desarrollo de un amplio programa de misiles y armamento nuclear. Corea del Norte considera que estas capacidades son esenciales para disuadir posibles ataques de potencias extranjeras y garantizar la supervivencia del régimen. Durante los últimos años, Corea del Norte ha realizado múltiples pruebas de misiles balísticos, incluidos modelos de largo alcance capaces de recorrer miles de kilómetros. Estos sistemas forman parte de la estrategia militar del país para reforzar su capacidad de disuasión frente a Estados Unidos y sus aliados en la región. Los lanzamientos recientes de misiles coinciden con ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte suele interpretar estas maniobras como “simulaciones de invasión”, por lo que responde con demostraciones de fuerza destinadas a reafirmar su capacidad militar. En un contexto internacional marcado por múltiples focos de conflicto y rivalidades estratégicas, Corea del Norte busca consolidar su posición como potencia militar regional. El fortalecimiento de su arsenal y sus pruebas de misiles también funcionan como un mensaje político dirigido tanto a sus adversarios como a la comunidad internacional.