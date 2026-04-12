La visa americana y el pasaporte son documentos esenciales al momento de visitar Estados Unidos, pues las autoridades los solicitarán a la mayoría de los visitantes para habilitar el viaje al puerto de entrada al país. Sin embargo, los ciudadanos de una nación en particular cuentan con requisitos más flexibles y diversas alternativas de documentos para presentar, sin necesariamente precisar de un pasaporte o una visa para ingresar al país, aunque esto dependerá de la edad que tengan y la manera en la que viajen. Los ciudadanos canadienses que ingresan a Estados Unidos por tierra y mar pueden presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios, pero también disponen de otras opciones que las autoridades considerarán válidas, como Licencia de conducir mejorada/Tarjeta de identificación mejoradaTarjeta NEXUS o FAST/EXPRESTarjeta de inscripción SENTRI Por su parte, los niños canadienses de 15 años o menos que viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos, podrán presentar su certificado de nacimiento (original o copia) o una tarjeta de ciudadanía estadounidense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece además requisitos específicos para jóvenes que viajan en grupo, que pueden ser consultados en el sitio web oficial de CBP antes de organizar el viaje. Si bien en general, para ingresar por aire al país es necesario contar con un pasaporte, quienes califiquen para obtener una tarjeta NEXUS podrán viajar únicamente con este documento. Aunque Estados Unidos y Canadá tienen un régimen flexible de entradas, en los siguientes casos será necesario contar con una visa Comerciantes que viajen bajo el Treaty TraderFamiliares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos “No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía", detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP vínculos sólidos con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.