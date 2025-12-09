Diciembre comenzó con cambios bruscos en el clima que ya obligaron a activar advertencias en varios estados. Las autoridades federales anticipan que las próximas horas serán clave para preparar traslados, revisar rutas y considerar ajustes en la rutina ante condiciones que podrían empeorar rápidamente.

Las alertas se multiplican mientras distintos sistemas actúan al mismo tiempo, afectando transporte, escuelas y zonas residenciales. Con panoramas extremos en ambas costas del país, aumenta la necesidad de que los residentes conozcan qué regiones enfrentarán mayores riesgos y qué medidas tomar.

¿Qué implica la llegada de la “peor nieve de la historia” y cómo prepararse?

La región del Atlántico Medio será el primer punto crítico, con acumulaciones de nieve que podrían dificultar desde los desplazamientos diarios hasta la operación de servicios esenciales. En áreas como Richmond, se esperan entre 5 y 12 centímetros , lo que haría resbaladizas las carreteras, los puentes y los accesos durante el inicio de semana.

Estados como Kentucky, Carolina del Norte y Virginia Occidental ya activaron avisos por clima invernal. Numerosos distritos escolares anunciaron cierres o demoras, señal de que el hielo podría impactar la movilidad. Para reducir riesgos, se recomienda revisar rutas alternativas, evitar viajes no esenciales y prever ajustes en horarios laborales o escolares.

Estados como Kentucky, Carolina del Norte y Virginia Occidental ya activaron avisos por clima invernal. Foto: Archivo.

¿Cómo funcionará el río atmosférico y qué medidas deben tomar las zonas con riesgo de inundación?

En el Noroeste del Pacífico, el ingreso de un río atmosférico traerá lluvias intensas de 10 a 15 centímetros, con picos superiores a 30 centímetros en zonas montañosas cercanas a la cordillera de las Cascadas, frente a la costa del Pacífico . Este fenómeno podría saturar rápidamente ríos y arroyos, elevando el riesgo de inundaciones súbitas en comunidades expuestas.