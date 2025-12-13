El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este viernes, 12 de diciembre de 2025, el pozo acumulado ha llegado los 70 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día.

Los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 10 50 55 58 59 y el 5 por el MegaBall. Asimismo, para las personas han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el martes, 16 de diciembre de 2025 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en tiempo real podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran participar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Los expertos alertan sobre la creciente preocupación por la ludopatía y aconsejan establecer límites claros al jugar. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar el juego como una vía de escape emocional.

Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.