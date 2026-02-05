Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país. Este miércoles, 4 de febrero de 2026, el premio mayor alcanza los 83 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los apostadores también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta. Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26. También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Asimismo, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar. Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar. Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a algunos a perder el control, lo que puede resultar en problemas financieros y emocionales. Mantener un enfoque equilibrado es esencial para disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad personal y familiar. Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No duden en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de la adicción al juego.