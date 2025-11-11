Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más famosos del país.

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, el premio mayor alcanza los492 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 10 de noviembre

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 6 28 44 48 58 23, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 26 39 43 47 66 19.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los apostadores también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 15 de noviembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Qué es el Double Play?

Asimismo, las personas tienen la posibilidad de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Participar en juegos de azar puede ser una forma divertida de entretenimiento, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a la pérdida de control, lo que podría generar problemas financieros y emocionales. Mantener un equilibrio es clave para disfrutar sin comprometer la estabilidad personal.

La adicción al juego puede afectar a cualquier persona, sin importar su situación económica. Si la diversión se convierte en un problema, es fundamental buscar ayuda. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir apoyo y orientación sobre cómo gestionar los hábitos de juego.