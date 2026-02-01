Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más conocidos del país.

Este sábado, 31 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

59 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball y del Double Play este sábado 31 de enero ?

Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 2 8 14 40 63 23, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 14 18 19 31 59 13.

Powerball: los resultados del sábado, 31 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 3 de febrero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta apuesta deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Es necesario tener en cuenta que los apostadores que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado ayuda a disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional.

Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No dudes en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de la adicción al juego.