El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, el premio mayor alcanza los

1820 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este miércoles 24 de diciembre

Las cifras ganadoras que se sortearon este miércoles son el 4 25 31 52 59 19, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 3 15 19 29 35 21.

Lotería

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

El valor de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 27 de diciembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Qué es el Double Play?

Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Los juegos de azar pueden ser una forma divertida de entretenimiento, pero es fundamental jugar con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que es importante mantener un enfoque equilibrado para disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional.

Si el juego se convierte en un problema, es esencial buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre cómo manejar los hábitos de juego.