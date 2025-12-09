El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, el premio mayor alcanza los880 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 8 de diciembre

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 8 32 52 56 64 23, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 22 26 54 64 65 1.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué es el Double Play?

Por otro lado, las personas tienen la posibilidad de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Los juegos de azar pueden ser una forma divertida de entretenimiento, pero es fundamental jugar con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que es importante mantener un enfoque equilibrado para disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional.

Si el juego se convierte en un problema, es esencial buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre cómo manejar los hábitos de juego.