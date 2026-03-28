En Alabama, los progenitores tienen la posibilidad de anotar a sus hijos con el apellido de los abuelos al momento del nacimiento, independientemente de que este no corresponda al apellido del padre o de la madre. La normativa vigente otorga a los padres la libertad de elegir el nombre y el apellido del recién nacido al registrar el nacimiento, sin la obligación de que coincida con el de alguno de los progenitores. Esta disposición se encuentra contemplada en el Código Administrativo del Departamento de Salud Pública estatal y regula el procedimiento para la inscripción del nombre en el certificado de nacimiento. Además de permitir esta flexibilidad, establece límites específicos sobre los caracteres que pueden ser utilizados en el acta oficial. En la práctica, al completar el certificado de nacimiento, la familia tiene la posibilidad de seleccionar: La regla 420-7-1-.04 del capítulo de Estadísticas Vitales establece que los padres pueden otorgar al niño cualquier nombre que consideren apropiado para el registro de nacimiento. En este contexto, el apellido no necesariamente debe ser el del padre ni el de la madre, lo que permite la opción de elegir el apellido de los abuelos o uno diferente. Aunque existe libertad para definir el apellido, el nombre registrado en el certificado de nacimiento debe ajustarse a criterios técnicos. Solo se admiten letras del alfabeto inglés, además de guiones y apóstrofes. No se permiten números, puntos, símbolos especiales ni caracteres que no formen parte del alfabeto inglés. Esta restricción aplica tanto al nombre como al apellido elegido, incluso si responde a tradiciones familiares o grafías propias de otros idiomas.