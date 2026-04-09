El calendario federal de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados, destinados a conmemorar efemérides de relevancia nacional y llevar a cabo los homenajes tradicionales. En ese marco, es común preguntarse cuál será el próximo asueto agendado en esta lista oficial. De acuerdo con el cronograma oficial, el siguiente está, igual que el anterior, pautado para un lunes, dando lugar a un fin de semana extra largo para quienes respetan estas festividades en su agenda laboral. El último lunes de mayo, que en 2026 cae 25 de mayo, se honra a nivel federal el Día de la Conmemoración de los Caídos, o Memorial Day. Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Durante este día, al igual que en el resto de las festividades federales, tanto bancos, como oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial. No obstante, ATMs y aplicaciones bancarias funcionan con normalidad para realizar operaciones básicas. Sin embargo, consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción es fundamental. Según lo dispone el cronograma oficial, los feriados aún restantes son