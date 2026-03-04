En los tribunales de familia de los Estados Unidos se exige una serie de documentación a los progenitores masculinos para poder registrar a un bebé recién nacido. Aquellos que no presenten la documentación adecuada, no podrán utilizar su apellido para anotar a su hijo. Si bien no existe una ley a nivel federal sobre las limitaciones para registrar a un recién nacido, cada estado mantiene sus propias normativas. De esta forma, en muchos de ellos, la ausencia de un vínculo legal y matrimonial entre dos personas, es motivo suficiente para solo registrar a una persona con el apellido de la madre. Cuando un bebé nace en Texas, California y Nueva York y los padres no están casados legalmente, el Registro Civil prioriza colocar el apellido de la madre como el principal del recién nacido. Es decir, el apellido del padre no tomará el lugar que suele ocupar en el certificado oficial de nacimiento. Esto ocurre porque no todas las parejas dejan asentado legalmente el reconocimiento paterno del niño de forma legal previo a su llegada. Se trata del requisito de filiación legal y la paternidad para que el apellido del padre figure en el documento, a pesar de que los padres no sean un matrimonio. Este documento es conocido como Reconocimiento de Paternidad. El documento, conocido como Acknowledgment of Paternity en inglés, puede firmarse en el hospital al momento del nacimiento o posteriormente ante una entidad autorizada. Ambos padres deben firmarlo de manera voluntaria y, una vez presentado ante la oficina estatal correspondiente, el padre queda legalmente reconocido y puede incluirse su nombre en el acta de nacimiento. El trámite se realiza mediante una Declaración Voluntaria de Paternidad, que tiene el mismo efecto que una orden judicial una vez registrada. Este formulario puede firmarse en el hospital o ante agencias estatales habilitadas. Tras su inscripción oficial, se reconoce legalmente al padre y se puede incluir su apellido en el certificado de nacimiento. El procedimiento se lleva a cabo con un Reconocimiento de Paternidad firmado por ambos padres. Puede gestionarse en el hospital o en oficinas del registro civil. Una vez validado por la autoridad correspondiente, el padre queda legalmente reconocido y se actualiza el acta de nacimiento. Si no hay acuerdo entre las partes, la filiación debe resolverse ante un tribunal de familia.