En Estados Unidos, algunos menores de edad pueden obtener independencia legal antes de cumplir los 18 años. En el estado de California existe un mecanismo legal que permite a ciertos jóvenes separarse jurídicamente de sus padres y tomar decisiones por cuenta propia. Esta posibilidad se encuentra en la Ley de Emancipación de Menores, incluida en el Código de Familia de California (CFC). La normativa establece que un menor puede convertirse en emancipado y adquirir varios derechos legales propios de un adulto. La llamada Ley de Emancipación de Menores del Código de Familia de California establece que una persona menor de 18 años puede ser considerada emancipada en determinadas circunstancias. Entre ellas se incluyen contraer matrimonio válido, ingresar al servicio militar o recibir una declaración judicial de emancipación emitida por un tribunal. Cuando un juez concede esta declaración, el menor deja de estar bajo el control legal de sus padres y adquiere facultades similares a las de un adulto. Esto significa que puede firmar contratos, administrar sus ingresos, elegir dónde vivir y tomar decisiones personales sin autorización de su madre o padre. En ese contexto, el joven también puede iniciar procedimientos legales como el cambio de nombre o apellido ante un tribunal, algo que normalmente requiere la autorización de los padres cuando el solicitante no está emancipado. El proceso para obtener la emancipación en California sigue un procedimiento judicial específico. El primer requisito es tener al menos 14 años y demostrar que el menor puede sostenerse económicamente y vivir separado de sus padres con su consentimiento. Luego debe presentarse una petición formal ante el tribunal superior del condado, acompañada de documentos que acrediten ingresos, situación de vivienda y responsabilidad financiera. El juez analiza si la emancipación es conveniente para el menor y puede convocar a una audiencia antes de emitir su decisión. Si el tribunal aprueba la emancipación, el menor adquiere independencia legal y puede iniciar posteriormente un proceso de cambio de nombre o apellido mediante otra solicitud judicial, trámite que permite modificar oficialmente su identidad en documentos legales como certificados de nacimiento o licencias estatales.