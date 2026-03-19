La Transportation Security Administration (TSA) tiene reglas estrictas que todos los viajeros deben seguir a la hora de viajar sino quieren perder su vuelo por no conocer información de vital importancia, como por ejemplo qué objetos están terminantemente prohibidos. La lista de exigencias puede ser flexible, pero hay que seguirla al pie de la letra. Existen algunos objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano y otros que solo se pueden llevar en el equipaje facturado. La TSA prohibe transportar cargadores portatiles (también conocidos como power banks) en el equipaje despachado. Si un pasajero intenta llevarlos en la valija que va a la bodega del avión, puede ser obligado a retirarlos en el control o incluso perder el vuelo si no llega a tiempo a corregir el equipaje. No obstante, si están permitidos en los bolsos de mano. La medida responde al riesgo de incendio que presentan las baterías de litio durante el transporte, especialmente en el compartimento de equipaje del avión. Como es el caso de los power banks, también pasa con otros objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano: Esto es porque las baterías de repuesto están prohibidas en la bodega del avión. Solo se permiten en la cabina porque pueden ser controladas por la tripulación. La TSA restringe estos objetos a la hora de entrar o salir del país: Para consultar la lista completa sobre lo permitido y lo prohibido, se recomienda consultar la página oficial de la TSA en la sección “What Can I Bring?”, ya que hay restricciones por tamaño o tipo. En los aeropuertos de Estados Unidos, los controles de seguridad incluyen la inspección completa tanto del equipaje de mano como del equipaje despachado, junto con el escaneo obligatorio en los puntos de control. Además, los objetos electrónicos pueden ser revisados de manera individual durante el proceso. Existen reglas que no todos conocen: En todos los casos, la decisión final sobre qué puede o no ingresar al avión queda a criterio del agente de seguridad en el control.