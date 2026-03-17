Con motivo religioso, múltiples sectores del país gozarán de un feriado adicional el primer viernes de abril y podrán disfrutar de un fin de semana largo. La fecha conmemora una festividad trascendental para el cristianismo y se esperan actividades relacionadas en los estados. Si bien el Gobierno de los Estados Unidos comparte, cada año, el calendario oficial de feriados federales, muchos ciudadanos también se rigen bajo el calendario estatal. De esta forma, hay quienes disfrutan de días de descanso extra. Good Friday, conocido como Viernes Santo en español, es una de las fechas anuales más destacadas para la religió cristiana. Los fieles de todas partes del mundo ya comenzaron a celebrar la Cuaresma, el período de 40 días de preparación antes de la Pascua, y las autoridades de múltiples estados dieron a conocer las fechas de Semana Santa. La festividad coincide con el próximo viernes 3 de abril que estará acompañado del jueves 2 de abril por el día Good thursday o Jueves Santo. De esta forma, el primer fin de semana del mes será de cuatro días y recibirá la Pascua. Los estados que tendrán feriado el 3 de abril: Estados donde se observa parcialmente: El Viernes Santo es una de las fechas más importantes del calendario cristiano y conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo. Se celebra durante la Semana Santa y simboliza el sacrificio y la redención, siendo un día marcado por el recogimiento, la reflexión y diversas prácticas religiosas. A lo largo del mundo, millones de fieles participan en ceremonias, procesiones y actos litúrgicos que recuerdan este momento central de la fe cristiana. Aunque en países como Estados Unidos no es un feriado federal, su significado religioso mantiene una fuerte presencia en distintas comunidades y tradiciones.