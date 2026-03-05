Una nueva disposición estatal en Texas endurece los protocolos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para registrar un auto. Las autoridades exigen un nuevo documento como parte de los requisitos de cumplimiento y, de esta forma, quedarán fuera del sistema miles de personas. La nueva normativa establece que, además de la documentación habitual del automóvil, ahora será obligatorio presentar un documento que demuestre presencia legal en Estados Unidos. La medida modifica el proceso de inscripción del vehículo ante las oficinas del sistema de transporte estatal. El cambio establecido por el DMV de Texas obliga a los solicitantes a presentar una identificación válida que pruebe su estatus legal en el país al momento de registrar un vehículo o tramitar el título del automóvil. Entre los documentos aceptados se encuentran la licencia de conducir emitida por el estado, el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residencia permanente o un pasaporte extranjero acompañado de una visa válida. Las oficinas del condado deberán verificar esta información antes de aprobar el trámite. Las autoridades indicaron que el objetivo es reforzar los controles administrativos en el sistema de registro de vehículos y garantizar que las solicitudes estén vinculadas a personas con documentación válida. Si el solicitante no puede demostrar presencia legal mediante alguno de los documentos permitidos, las oficinas encargadas del registro no podrán completar el trámite del vehículo recién comprado. Esto significa que el automóvil no podrá obtener su registro oficial ni circular legalmente hasta que se presente la documentación requerida por el sistema estatal de transporte.