El pasaporte estadounidense es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean viajar al extranjero, pues las autoridades en general lo solicitan como requisito obligatorio para poder habilitar este tipo de traslados. En ese sentido, el Departamento de Estado indica a quienes tienen intención de tramitarlo por primera vez al comenzar marzo, pero no puedan acudir a los centros tradicionales, que tienen la alternativa de acudir a una feria especial de tramitación de pasaportes en alguna de las diferentes locaciones donde se llevarán a cabo. De haber reunido la documentación necesaria y cumplir con los requisitos para iniciar esta gestión, será posible visitar cualquiera de las siguientes instalaciones Northwestern University – Global Learning Office (Sherman Ave 1800, Ste 4-400, Evanston, IL) Northwestern University – Global Learning Office (Sherman Ave 1800, Ste 4-400, Evanston, IL) Niles District Library (E Main St 620, Niles, MI) Bennett College (E Washington St 900, Greensboro, NC) Berkeley College Welcome Center (Rifle Camp Rd 44, Woodland Park, NJ) Pasco County Clerk & Comptroller (Citizens Dr 8731, Ste 220, New Port Richey, FL) Pasco County Clerk & Comptroller (Gth St 14236, Ste 201, Dale City, FL) Loudon County Chancery Court (Loudon, TN) Para poder tramitar este documento desde cero, las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link