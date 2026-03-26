En el centro de la escena aparece Zohran Mamdani, quien rechazó de forma tajante la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en terminales aéreas y reforzó la estrategia de protección a inmigrantes desde la ciudad. El alcalde neoyorquino utilizó sus redes sociales para fijar postura: “ICE no tiene cabida en nuestros aeropuertos”. El mensaje no solo fue político, sino también práctico: difundió una línea gratuita de asistencia legal migratoria (800-354-0365), financiada por la ciudad, que brinda orientación y derivaciones a servicios jurídicos. La medida se enmarca en la política de “ciudad santuario” que impulsa su administración desde enero. Bajo este esquema, las autoridades locales buscan limitar la cooperación con agencias federales en materia migratoria. En febrero, Mamdani firmó una orden ejecutiva que reforzó las protecciones vigentes. Entre los puntos clave, se estableció que el ICE no puede ingresar a propiedades municipales sin una orden judicial firmada por un juez. Esto incluye espacios sensibles como: Además, la ciudad creó un equipo interagencial para responder ante operativos migratorios, liderado por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes. La reacción del alcalde llegó pocas horas después de que la administración de Donald Trump confirmara el envío de cientos de agentes del ICE a más de una docena de aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El objetivo oficial es cubrir la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte, que atraviesa una crisis operativa. Frente a este escenario, las autoridades locales recomiendan: